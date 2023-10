Ventoux CCM Acquisition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ventoux CCM Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.10.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2023 abgelaufen war.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 1,410 USD und einem Umsatz von 27,80 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at