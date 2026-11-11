Ventura Textiles: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ventura Textiles gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,16 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at