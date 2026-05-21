Ventura Textiles veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ventura Textiles hat sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Ventura Textiles vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,430 INR je Aktie erwirtschaftet.

Ventura Textiles hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,180 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,600 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at