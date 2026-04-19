Alcoa Aktie

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WKN DE: A2ASZ7 / ISIN: US0138721065

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19.04.2026 15:15:48

Venture Global, Alcoa, And LyondellBasell Are Among Top 10 Large-Cap Losers Last Week (April 13-April 17): Are the Others in Your Portfolio?

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