Venture Global A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Venture Global A hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,140 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,33 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 259,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Venture Global A einen Umsatz von 926,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at