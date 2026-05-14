Venture Global A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Venture Global A hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,20 USD, nach 0,160 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Venture Global A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 58,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,60 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at