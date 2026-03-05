Venture Global A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Venture Global A lud am 02.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Venture Global A ein EPS von 0,360 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Venture Global A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 191,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,45 Milliarden USD im Vergleich zu 1,52 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,343 USD sowie einem Umsatz von 4,39 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,920 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Venture Global A 0,610 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 13,77 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,97 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,825 USD und einen Umsatz von 13,60 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at