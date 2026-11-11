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11.11.2026 06:31:29
Venture Global A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Venture Global A hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,96 USD gegenüber 0,180 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Venture Global A mit einem Umsatz von insgesamt 4,76 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 42,87 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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