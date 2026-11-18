China Gas Holdings LtdShs Aktie
WKN: 931817 / ISIN: BMG2109G1033
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18.11.2026 13:54:38
Venture Global Adds 0.5 MTPA To Long-Term China Gas Agreement
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|China Gas Holdings Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 25 Shs
|15,37
|-6,85%
|China Gas Holdings LtdShs
|0,54
|-1,82%
|Venture Global Inc Registered Shs -A-
|11,05
|0,91%