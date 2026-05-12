Vonage Holdings Aktie
WKN DE: A0JM16 / ISIN: US92886T2015
|
12.05.2026 12:11:47
Venture Global, Inc. Profit Rises In Q1
(RTTNews) - Venture Global, Inc. (VG) announced earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $488 million, or $0.19 per share. This compares with $396 million, or $0.15 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 58.9% to $4.599 billion from $2.894 billion last year.
Venture Global, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $488 Mln. vs. $396 Mln. last year. -EPS: $0.19 vs. $0.15 last year. -Revenue: $4.599 Bln vs. $2.894 Bln last year.
For the full year 2026, the company now expects adjusted EBITDA of $8.2billion - $8.5billion
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vonage Holdings Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Vonage Holdings Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!