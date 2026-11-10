Vonage Holdings Aktie
WKN DE: A0JM16 / ISIN: US92886T2015
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10.11.2026 12:45:21
Venture Global, Inc. Q3 Income Rises
(RTTNews) - Venture Global, Inc. (VG) released a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $2.546 billion, or $0.96 per share. This compares with $429 million, or $0.16 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 42.9% to $4.756 billion from $3.329 billion last year.
Venture Global, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.546 Bln. vs. $429 Mln. last year. -EPS: $0.96 vs. $0.16 last year. -Revenue: $4.756 Bln vs. $3.329 Bln last year.
2026 Outlook: Consolidated Adjusted EBITDA1 guidance for the full year 2026 is $10.0 billion - $10.3 billion.
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