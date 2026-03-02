Vonage Holdings Aktie
WKN DE: A0JM16 / ISIN: US92886T2015
|
02.03.2026 12:52:32
Venture Global, Inc. Reveals Rise In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Venture Global, Inc. (VG) reported a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $1.067 billion, or $0.41 per share. This compares with $871 million, or $0.33 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 191.7% to $4.445 billion from $1.524 billion last year.
Venture Global, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.067 Bln. vs. $871 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $0.33 last year. -Revenue: $4.445 Bln vs. $1.524 Bln last year.
Nachrichten zu Vonage Holdings Corp.
Analysen zu Vonage Holdings Corp.
