Venture Global LNG beschafft zusätzliches Kapital in Höhe von 675 Millionen USD

ARLINGTON, Virginia, 28. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. gibt die Beschaffung von zusätzlichem Kapital in Höhe von 675 Millionen USD von hochkarätigen institutionellen Investoren bekannt. Das Kapital wird hauptsächlich für die weitere Entwicklung des Plaquemines LNG-Exportprojektes des Unternehmens in Plaquemines Parish im US-Bundesstaat Louisiana eingesetzt werden, das über eine Kapazität von 20 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) verfügt. Neben dem zuvor von Venture Global LNG aufgebrachten Kapital in Höhe von 855 Mio. USD und dem von Stonepeak Infrastructure Partners zugesagten Beteiligungskapital auf Projektebene in Höhe von 1,3 Milliarden USD für das Calcasieu Pass LNG-Projekt des Unternehmens hat Venture Global LNG damit ein gesamtes zugesagtes Kapital von mehr als 2,8 Milliarden USD für die Unterstützung der Entwicklung seiner LNG-Exportanlagen eingesammelt.

Co-CEOs Mike Sabel und Bob Pender erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme: „Wir sind hoch erfreut, im Rahmen der Expansion unserer Vereinbarung über den Ver- und Ankauf von Plaquemines LNG mit PGNiG auf 2,5 MTPA sowie in Erwartung zusätzlicher kurzfristiger Vermarktungen bedeutende neue Ressourcen hinzufügen zu können, während wir die Aufnahme von frühen Arbeiten an der Plaquemines-Anlage noch im Verlauf dieses Jahres vorbereiten."

Die Plaquemines-Anlage mit einer Kapazität von 20 MTPA wird eine umfangreiche Prozesslösung von Baker Hughes, einem Unternehmen des GE-Konzerns (BHGE), nutzen, die äußerst effiziente, modulare, fabrikgefertigte Verflüssigungsstraßen mittlerer Größe in einer identischen Konfiguration wie beim derzeit in Cameron Parish im US-Bundesstaat Louisiana in Bau befindlichen Calcasieu Pass LNG-Projekt einsetzt. Die Erteilung der endgültigen Genehmigung von Plaquemines LNG durch die U.S. Federal Energy Regulatory Commission (FERC) wird derzeit bis spätestens 1. August 2019 erwartet.

Informationen zu Venture Global LNG

Venture Global LNG ist ein langfristiger Anbieter von Flüssigerdgas zu geringen Kosten aus den reichen Erdgasvorkommen Nordamerikas. Das Verflüssigungsverfahren von Venture Global LNG nutzt eine höchst effiziente und zuverlässigen Reihe von Produkten, die von BHGE bereitgestellt werden. Venture Global LNG hat an der Kreuzung des Calcasieu-Schiffskanals und dem Golf von Mexiko mit dem Bau der Venture Global Calcasieu Pass-Anlage mit einer Kapazität von 10 MTPA begonnen und entwickelt 50 Kilometer südlich von New Orleans am Mississippi River die Venture Global Plaquemines LNG-Anlage mit 20 MTPA sowie die Venture Global Delta LNG-Anlage mit 20 MTPA, die sich ebenfalls am Mississippi River südlich von New Orleans befindet. Venture Global hat bis heute ca. 2,83 Mrd. USD Kapital für die Entwicklung seiner Projekte eingesammelt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.venturegloballng.com.

