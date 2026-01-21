Repsol Aktie
WKN: 876845 / ISIN: ES0173516115
|
22.01.2026 00:13:39
Venture Global prevails in dispute with Repsol over supply contracts
Spanish energy group accused US LNG exporter of breaching deal to profit from market turbulence during Ukraine invasionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
