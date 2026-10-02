Vonage Holdings Aktie
WKN DE: A0JM16 / ISIN: US92886T2015
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02.10.2026 07:43:25
Venture Global Signs ConocoPhillips 20-Year LNG Sales Agreement
(RTTNews) - Venture Global, Inc. (VG), a liquefied natural gas (LNG) company, on Thursday announced a 20-year LNG sales and purchase agreement with ConocoPhillips (COP).
Under the agreement, ConocoPhillips will purchase 1.0 million tonnes per annum of LNG from Venture Global.
The agreement will begin in 2030 and run for 20 years.
Venture Global closed trading 1.53% higher at $127.06 on the New York Stock Exchange. In the overnight, the stock is 0.22% lesser at $126.78.
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