General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
|
15.10.2026 19:02:42
Venture Global Taps GE Vernova, Baker Hughes to Fuel Its AI Infrastructure Ambitions
This article Venture Global Taps GE Vernova, Baker Hughes to Fuel Its AI Infrastructure Ambitions originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GE Vernova
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
26.06.26
|Ukrainische Energiebranche sorgt vor nächstem Winter vor (dpa-AFX)
|
22.04.26
|GE Vernova-Aktie mit Kursrally: Prognose angehoben (dpa-AFX)
|
22.04.26
|ROUNDUP: Energietechnikkonzern GE Vernova wird optimistischer - Aktie stark (dpa-AFX)
|
21.04.26
|Ausblick: GE Vernova vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu General Electric Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Baker Hughes Inc.
|49,66
|2,50%
|GE Vernova
|823,40
|-0,27%
|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|63 050,00
|1,65%
|Venture Global Inc Registered Shs -A-
|10,95
|-1,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.