3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
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05.05.2026 12:35:34
Venture posts 0.7% increase in Q1 earnings to S$56.3m amid strong AI infrastructure demand
Revenue for the quarter rises 1.9% to S$628.5 million, up 1.9% year from the previous yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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