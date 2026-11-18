Venu hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,5 Millionen USD – ein Plus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Venu 5,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at