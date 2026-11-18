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18.11.2026 06:31:28
Venu mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Venu hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,5 Millionen USD – ein Plus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Venu 5,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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