Venus Pipes And Tubes: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Venus Pipes And Tubes hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 12,75 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,12 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 3,21 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,76 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at