Venus Pipes And Tubes gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Venus Pipes And Tubes hat am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 12,46 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,84 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 2,97 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,31 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at