Venus Pipes And Tubes informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Venus Pipes And Tubes hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 12,74 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,63 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,92 Milliarden INR gegenüber 2,29 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at