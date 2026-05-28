28.05.2026 06:31:29

Venus Pipes And Tubes: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Venus Pipes And Tubes hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,38 INR, nach 11,65 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,02 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2,58 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 12,40 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3,05 Milliarden INR belaufen hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 49,51 INR beziffert, während im Vorjahr 45,65 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,67 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 9,59 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio
28.05.26 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026

Börse aktuell - Live Ticker

Vorläufige Einigung im Nahost-Konflikt in Sicht: ATX im Plus erwartet -- DAX vorbörslich freundlich -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden fester erwartet. Die Börsen in Fernost präsentieren sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen