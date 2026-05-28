Venus Pipes And Tubes: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Venus Pipes And Tubes hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,38 INR, nach 11,65 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,02 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2,58 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 12,40 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3,05 Milliarden INR belaufen hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 49,51 INR beziffert, während im Vorjahr 45,65 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,67 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 9,59 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at