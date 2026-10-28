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28.10.2026 06:31:29
Venus Remedies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Venus Remedies lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 19,19 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Venus Remedies 15,06 INR je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent auf 2,19 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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