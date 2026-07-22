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22.07.2026 06:31:29
Venus Remedies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Venus Remedies stellte am 20.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 17,18 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,18 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,79 Milliarden INR – ein Plus von 35,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Venus Remedies 1,32 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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