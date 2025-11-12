Venus Remedies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Venus Remedies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 15,06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,63 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,93 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,67 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at