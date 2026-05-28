Venus Remedies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Venus Remedies lud am 26.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Venus Remedies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 35,53 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 15,71 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,59 Milliarden INR – ein Plus von 33,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Venus Remedies 1,95 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 76,89 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Venus Remedies 33,90 INR je Aktie verdient.

Venus Remedies hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 7,70 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 6,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at