Venzee Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Venzee Technologies lud am 26.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Venzee Technologies ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at