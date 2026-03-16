VEON hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

VEON gab am 13.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

VEON vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,51 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,97 Prozent auf 1,18 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 962,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,10 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,14 Milliarden USD erwartet.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7,63 USD. Im Vorjahr hatte VEON 5,72 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,47 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,98 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 9,32 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 4,34 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at