VimpelCom Aktie
WKN DE: A2DN8Y / ISIN: US91822M1062
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23.09.2026 14:09:18
VEON Launches $200 Mln Share Buyback Program, Stock Up In Pre-Market
(RTTNews) - Wednesday, VEON Ltd. (VEON) announced the launch of a new program to repurchase 3.9 percent of its outstanding shares, equivalent to 72.5 million shares.
The program represents approximately $200 million based on a closing price of $69.37 per ADS as of September 22, 2026. Each ADS represents 25 shares.
The new program upgrades the minimum $100 million annual buyback target announced in May 2025 and is in addition to the $100 million program announced in November 2025, which has been completed.
The digital operator confirmed that the first phase of open market repurchases under the new program is underway.
In pre-market hours, VEON was trading at $72.00, up 3.79 percent on the Nasdaq.
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