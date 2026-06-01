D.i Corporation Aktie
WKN: 925734 / ISIN: KR7003160009
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01.06.2026 08:28:00
Ver.di-Chef zieht rote Linien für die Reformpläne der Regierung
Kanzer Merz will bis zur Sommerpause richtungsweisende Sozial- und Wirtschaftsreformen beschließen. Gewerkschaftsboss Werneke hält einige der diskutierten Maßnahmen aber gar nicht erst verhandelbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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|D.i Corporation
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