D.i Corporation Aktie
WKN: 925734 / ISIN: KR7003160009
09.01.2026 06:53:00
Ver.di droht mit Warnstreiks bei Autobahn GmbH
Ver.di-Gewerkschaftssekretär Martin Krupp erhöht im Ringen um höhere Löhne für die Beschäftigten der Straßenmeistereien den Druck auf die Arbeitgeber. Das Wetter kommt ihm dabei zupass.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
