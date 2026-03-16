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D.i Corporation Aktie

D.i Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925734 / ISIN: KR7003160009

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16.03.2026 10:16:00

Ver.di ruft in mehreren Bundesländern am Donnerstag zu Nahverkehrstreiks auf

Fahrgäste im kommunalen Nahverkehr müssen vor allem am Donnerstag mit deutlichen Einschränkungen rechnen. In mehreren Bundesländern legen Beschäftigte die Arbeit nieder.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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