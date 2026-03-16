D.i Corporation Aktie
WKN: 925734 / ISIN: KR7003160009
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16.03.2026 10:16:00
Ver.di ruft in mehreren Bundesländern am Donnerstag zu Nahverkehrstreiks auf
Fahrgäste im kommunalen Nahverkehr müssen vor allem am Donnerstag mit deutlichen Einschränkungen rechnen. In mehreren Bundesländern legen Beschäftigte die Arbeit nieder.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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