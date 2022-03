ver.di ruft zu Warnstreiks in kommunalen Kitas auf

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Tagesschau"

Die Gewerkschaft ver.di ruft Beschäftigte in kommunalen Kitas, sozialen Diensten und der Behindertenhilfe zum Ausstand auf. Mit Warnstreiks am 8. März will sie Forderungen für bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Bezahlung durchsetzen.