Ver.di warnt vor nächstem »Chaossommer« an Flughäfen

Ver.di legt am Freitag viele Flughäfen lahm – und streikt für bessere Arbeitsbedingungen. Die seien so mies, dass selbst die versprochenen 2000 Helfer aus der Türkei nicht gekommen seien. Nun drohten wieder Ausfälle in der Ferienzeit.