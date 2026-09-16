Vera Bradley veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Vera Bradley hat am 15.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vera Bradley -0,170 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 71,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at