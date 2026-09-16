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16.09.2026 06:31:29
Vera Bradley veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Vera Bradley hat am 15.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vera Bradley -0,170 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 71,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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