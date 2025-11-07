Vera Therapeutics A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vera Therapeutics A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Vera Therapeutics A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,850 USD je Aktie erwirtschaftet.

