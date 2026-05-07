Veracyte legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Veracyte gab am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,49 Prozent auf 139,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at