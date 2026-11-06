Veracyte mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Veracyte lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Veracyte 0,240 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Veracyte mit einem Umsatz von insgesamt 151,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15,08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at