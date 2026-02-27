|
27.02.2026 06:31:29
Veracyte stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Veracyte präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 140,6 Millionen USD gegenüber 118,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,820 USD. Im Vorjahr hatte Veracyte 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Veracyte 517,14 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 445,76 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.