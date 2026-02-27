Veracyte stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Veracyte präsentierte am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 140,6 Millionen USD gegenüber 118,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,820 USD. Im Vorjahr hatte Veracyte 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Veracyte 517,14 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 445,76 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at