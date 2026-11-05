Veracyte Stock Plunges 55% Despite Higher Q3 Profit And Revenue

(RTTNews) - Veracyte, Inc. (VCYT) is down 55.45 percent, losing $29.12 to $23.40 on Thursday. The sharp decline comes despite the company's improved third-quarter financial performance. Net income rose to $31.5 million, or $0.38 per share, from $19.1 million, or $0.24 per share, a year earlier. Total revenue increased 15.1 percent to $151.75 million from $131.87 million, supported by higher testing and product revenue.

The stock is currently trading at $23.40, compared with the previous close of $52.52 on the Nasdaq. It opened at $29.27 and recorded a day's range of $22.00 to $29.79. Trading volume stands at approximately 6.12 million shares, significantly above the average volume of 1.30 million shares.

Veracyte has a 52-week trading range of $22.00 to $60.91. For the first nine months of 2026, the company reported net income of $85.7 million, or $1.04 per share, compared with $25.2 million, or $0.32 per share, in the corresponding period last year. Revenue for the nine months increased to $441.15 million from $376.51 million.