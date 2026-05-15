Veradermics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Veradermics hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,39 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Veradermics ebenfalls 0,390 USD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at