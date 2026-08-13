Veradermics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Veradermics hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Veradermics hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,48 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,480 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at