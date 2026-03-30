Veradermics Stock Falls 8% After Reporting Wider Loss In Q4, FY25

(RTTNews) - Shares of Veradermics, Incorporated (MANE) are moving down about 8 percent on Monday morning trading after reporting a wider loss in the fourth quarter and full year financial results.

The company's stock is currently trading at $60.24, down 8.08 percent or $5.29, over the previous close of $65.53 on the New York Stock Exchange. It has traded between $32.00 and $66.07 in the past one year.

For the quarter, the company reported a net loss of $21.8 million compared to last year's $5.7 million. Meanwhile, the company's loss for the full year stood at $69.9 million compared to $26.5 million in the previous year.