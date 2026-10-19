Veradermics Incorporated Registered Shs Aktie
WKN DE: A420P1 / ISIN: US9229671048
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19.10.2026 17:36:52
Veradermics Stock Rises 7% After Positive Phase 3 Hair Loss Trial Results
(RTTNews) - Veradermics, Incorporated (MANE) is up 6.98 percent, gaining $7.60 to $116.42 on Monday. The rise follows positive topline results from Part A of the company's Phase 3 Study '304' evaluating VDPHL01, its extended-release oral minoxidil formulation, in 536 males with mild-to-moderate pattern hair loss. The trial met all primary and secondary endpoints with high statistical significance.
Veradermics is currently trading at $116.42, up from the previous close of $108.82 after opening at $115.34 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $113.55 and $119.38 during the session. Trading volume stands at about 577,000 shares, compared with average volume of about 775,000 shares.
At six months, participants receiving VDPHL01 once daily and twice daily showed average increases in non-vellus hair count of 28.6 and 36.4 hairs per square centimetre, respectively, compared with 6.6 for placebo. The treatment was generally well tolerated, with no treatment-related serious adverse events or cardiac adverse events of special interest. Veradermics expects longer-term Study '302' data later this year and Study '306' results in the first half of 2027. Shares have traded between $32.00 and $136.72 over the past 52 weeks.
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