31.03.2026 06:31:29

Veradermics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Veradermics hat am 30.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,000 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,780 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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