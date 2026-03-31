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31.03.2026 06:31:29
Veradermics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Veradermics hat am 30.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,000 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,780 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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