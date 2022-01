Ab 1. März: Anna Dimitrova wird Chief Strategy & Transformation Officer von Vodafone DeutschlandAb 1. März: Carmen Velthuis wird Finanz-ChefinZum 31. März: Gerhard Mack scheidet als Technik-Geschäftsführer ausPersonelle Veränderungen in der Geschäftsführung von Vodafone Deutschland: Am 1. März übernimmt Anna Dimitrova, bislang Geschäftsführerin Finance & Strategy, als Chief Strategy & Transformation Officer (CSTO) die Verantwortung für den neuen Geschäftsführungsbereich ‚Strategy & Transformation‘. Gleichzeitig wird Carmen Velthuis, bislang CFO der Vodafone EU-Cluster Märkte, neue Geschäftsführerin Finanzen (CFO) von Vodafone Deutschland. Zudem hat sich der bisherige Technik-Chef (CTO) Gerhard Mack entschlossen, Vodafone zum 31. März 2022 zu verlassen und eine neue Herausforderung anzunehmen. Da die Vodafone Group den Technik-Bereich auf weltweiter Ebene neu aufgestellt hat, wird bei Vodafone Deutschland seine Position nicht neu besetzt.Vodafone Management: Anna Dimitrova, Geschäftsführerin Finance & Strategy Vodafone Deutschland. © VodafoneAnna Dimitrova wird in ihrer neuen Rolle als Chief Strategy & Transformation Officer (CSTO) in der Geschäftsführung künftig alle Transformationsaktivitäten von Vodafone Deutschland verantworten. Sie soll sicherstellen, dass die Weiterentwicklung des Unternehmens entlang seiner strategischen Prioritäten erfolgt. Ziel ist es, die Marktposition von Vodafone Deutschland auszubauen, weiterhin nachhaltige wirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen und das Fundament für zukünftiges Wachstum zu legen. Ausgangspunkt ist die dynamische Marktentwicklung im Mobilfunk, TV-Geschäft und Festnetz. Die Verantwortung für alle zugehörigen Wachstumsinitiativen wird ab 1. März bei Anna Dimitrova gebündelt.Carmen Velthuis, bislang CFO der Vodafone EU-Cluster Märkte, wird neue Geschäftsführerin Finanzen (CFO) von Vodafone Deutschland.Damit trennt Vodafone die operative Steuerung rund um Finanzplanung, Buchhaltung, Controlling und Data & Analytics von der strategischen und transformatorischen Arbeit an der Zukunft des Unternehmens. Die Rolle des Chief Financial Officer (CFO) von Vodafone Deutschland übernimmt ab 1. März Carmen Velthuis, bislang CFO der Vodafone EU-Cluster Märkte. In ihrer aktuellen Rolle hat Carmen Velthuis seit 2017 alle zehn beteiligten Vodafone-Märkte bei strategischen, taktischen und operativen Belangen unterstützt – und damit zu einem kontinuierlichen Wachstum der Region beigetragen. Sie kam im Juni 2015 als CFO zu Vodafone Niederlande und hat die Acquisition und Integrationsplanung für das Joint Venture mit Ziggo geleitet. Vor ihrem Eintritt bei Vodafone war sie als CFO des niederländischen Retail-Konzerns V&D verantwortlich. Zuvor hatte die ausgebildete Wirtschaftsprüferin verschiedene Management-Positionen beim niederländischen Kommunikationskonzern KPN und bei der Beratungsgesellschaft PwC inne.„Ich freue mich sehr, dass Anna Dimitrova die strategische Transformation unseres Unternehmens gestalten wird“, so Vodafone Deutschlandchef Hannes Ametsreiter. „Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Konzern kennt sie unser Unternehmen und den wettbewerbsintensiven deutschen Markt so gut wie kaum eine andere. Sie hat die Integrationen des Kabel-Geschäfts erfolgreich geleitet und uns finanziell sicher durch die Pandemie geführt. Genau diese Erfahrungen und Fähigkeiten brauchen wir jetzt, um Vodafone für die Zukunft noch stärker zu machen.“ Mit Carmen Velthuis gewinne Vodafone Deutschland eine versierte und international erfahrene Kollegin aus dem Vodafone-Konzern für Deutschland. „Durch ihre Verantwortung in unserem Aufsichtsrat bringt sie bereits ein fundiertes und intensives Wissen über den deutschen Markt und insbesondere unser Unternehmen mit. Ich wünsche Carmen Velthuis und Anna Dimitrova viel Erfolg bei ihren neuen Aufgaben“, so Hannes Ametsreiter. Vodafone Management: Gerhard Mack, CTO Vodafone Deutschland. Der scheidende Technik-Chef Gerhard Mack hatte seit Anfang 2006 verschiedene Führungspositionen bei Kabel Deutschland und Vodafone Deutschland inne. Anfang 2016 übernahm er die Verantwortung als Geschäftsführer Commercial Operations bei Vodafone Deutschland. Ende 2018 wurde er zum CTO berufen und Anfang 2021 übernahm er zusätzlich die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Vodafone-Konzerns zur Tech Comms Company. Unter seiner Leitung hat Vodafone zahlreiche Erfolge erzielt; darunter die Innovationsführerschaft im Mobilfunk und die Weiterentwicklung des Kabel-Netzes zu einem Gigabit-Netz.Vodafone Deutschland CEO Hannes Ametsreiter mit CTO Gerhard Mack zum Start des 5G-Handy-Netz.„Ich danke Gerhard Mack für die hervorragende Zusammenarbeit und sein enormes, langjähriges Engagement für Vodafone“, sagt CEO Hannes Ametsreiter. „Es ist ihm gelungen, Vodafone Deutschland sowohl im Service als auch in der Technik entscheidende Impulse zur Digitalisierung zu geben und Deutschlands größtes Gigabit-Netz aufzubauen. Unter seiner Führung haben wir zudem die so wichtige Innovationsführerschaft im deutschen Telekommunikationsmarkt zurückerobert. Ich wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute."