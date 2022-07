Mit Wirkung zum 1. Juli 2022 ist Guido Weissbrich Director Customer OperationsZum 31. August 2022: Andreas Laukenmann, Geschäftsführer Privatkunden, verlässt das UnternehmenAb 1. November 2022: Anna Dimitrova wird Group Financial ControllerPersonelle Veränderungen in der Geschäftsführung von Vodafone Deutschland: Guido Weissbrich ist mit Wirkung zum 1. Juli 2022 Director Customer Operations (COPS). Bereits seit April 2022 verantwortet er den COPS-Bereich kommissarisch. Andreas Laukenmann, Geschäftsführer Privatkunden, verlässt auf eigenen Wunsch Vodafone Deutschland zum 31. August 2022, um neue berufliche Herausforderungen anzunehmen. Zum 1. November 2022 wechselt Anna Dimitrova zur Vodafone Group und übernimmt die Verantwortung als Group Financial Controller.Guido Weissbrich ist mit Wirkung zum 1. Juli 2022 Director Customer Operations (COPS) von Vodafone Deutschland.Guido Weissbrich ist mit Wirkung zum 1. Juli 2022 Director Customer Operations (COPS) von Vodafone Deutschland. Er hat den COPS-Bereich nach dem Weggang von Heide Baumann bereits seit dem Frühjahr kommissarisch geführt. In dieser Zeit hat er unter anderem die Transformation von COPS eingeleitet und mit seinem Team neue Initiativen ins Leben gerufen, damit Kunden Vodafone in puncto Service zukünftig noch stärker als vertrauenswürdigen Partner erleben. Er stieg 1999 bei Mannesmann ein und hatte verschiedene Management-Positionen innerhalb und außerhalb des Vodafone-Konzerns inne. Bevor er kommissarisch die Verantwortung für COPS übernahm, war er zuletzt als Chief Network Officer (CNO) / Network Director von Vodafone Deutschland tätig.„Ich freue mich, dass Guido die Verantwortung für unseren Kundenservice übernimmt. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie wertvoll seine Kundenorientierung und seine langjährigen cross-funktionalen Erfahrungen aus Networks & IT, Customer Operations und Enterprise Sales für die zukunftsgerichtete Weiterentwicklung von Vodafone sind“, so Philippe Rogge, CEO von Vodafone Deutschland. „Ich wünsche ihm viel Erfolg für seine Aufgabe.“Andreas Laukenmann, Geschäftsführer Privatkunden, wird das Unternehmen zum 31. August 2022 auf eigenen Wunsch verlassen.Andreas Laukenmann, Geschäftsführer Privatkunden, wird das Unternehmen zum 31. August 2022 auf eigenen Wunsch verlassen. Unter seiner Leitung wurde das Privatkundengeschäft der Unitymedia vollständig integriert und Vodafone als konvergenter Anbieter positioniert, der die Digitalisierung in Deutschland mit inzwischen mehr als einer Million Gigabit-Kunden führend vorantreibt. Über seine Nachfolge als Geschäftsführer Privatkunden wird zu gegebener Zeit informiert.„Ich danke Andreas für sein langjähriges Engagement für unsere Kunden und seinen wichtigen Beitrag, Vodafone Deutschland als starken und zuverlässigen Digitalisierungspartner der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft zu etablieren“, sagt CEO Philippe Rogge. „Für seine persönliche und berufliche Zukunft wünsche ich ihm nur das Beste.“Anna Dimitrova wird in ihrer neuen Funktion als Group Financial Controller direkt an Group CFO Margherita Della Valle berichten. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Vodafone-Konzern und ist zuletzt seit März 2022 als Chief Strategy & Transformation Officer (CSTO) und Mitglied der Geschäftsführung von Vodafone Deutschland für alle Transformationsaktivitäten zuständig. Über ihre Nachfolge bei Vodafone Deutschland wird zu gegebener Zeit informiert.„Ich freue mich sehr, dass die Gruppe mit Anna eine versierte Kollegin aus unserem Markt für diese verantwortungsvolle Position ausgewählt hat“, sagt CEO Philippe Rogge. „Ich wünsche ihr auch für ihre neue Aufgabe weiterhin viel Erfolg.“Der Beitrag Veränderungen in der Geschäftsführung von Vodafone Deutschland erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.