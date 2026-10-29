Veralto Corporation Registered Shs When-Issued Aktie
WKN DE: A3ES7Q / ISIN: US92338C1036
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29.10.2026 21:54:53
Veralto Corporation Bottom Line Climbs In Q3
(RTTNews) - Veralto Corporation (VLTO) revealed a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $253 million, or $1.03 per share. This compares with $239 million, or $0.95 per share, last year.
Excluding items, Veralto Corporation reported adjusted earnings of $290 million or $1.18 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.5% to $1.509 billion from $1.404 billion last year.
Veralto Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $253 Mln. vs. $239 Mln. last year. -EPS: $1.03 vs. $0.95 last year. -Revenue: $1.509 Bln vs. $1.404 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.13 To $ 1.16 Next quarter revenue guidance: 5.5 % To 6.5 % Full year EPS guidance: $ 4.49 To $ 4.52 Full year revenue guidance: 4.2 % To 4.5 %
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