Veralto Corporation Registered Shs When-Issued Aktie
WKN DE: A3ES7Q / ISIN: US92338C1036
|
03.02.2026 22:59:02
Veralto Corporation Reports Climb In Q4 Profit
(RTTNews) - Veralto Corporation (VLTO) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $254 million, or $1.01 per share. This compares with $227 million, or $0.91 per share, last year.
Excluding items, Veralto Corporation reported adjusted earnings of $261 million or $1.04 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.8% to $1.396 billion from $1.345 billion last year.
Veralto Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $254 Mln. vs. $227 Mln. last year. -EPS: $1.01 vs. $0.91 last year. -Revenue: $1.396 Bln vs. $1.345 Bln last year.
Analysen zu Veralto Corporation Registered Shs When-Issued
Aktien in diesem Artikel
|Veralto Corporation Registered Shs When-Issued
|76,84
|-0,60%