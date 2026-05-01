Veralto gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Veralto hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Veralto 0,900 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,33 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,42 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at